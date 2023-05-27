بعد وكالة فيتش.. وكالة سكوب تخفض توقعاتها لفرنسا إلي سلبية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "سكوب" التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، مما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن وكالة التصنيف الائتماني ومقرها أوروبا قولها إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا "إيه.إيه" بسبب ضعف المالية العامة ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.

يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سالب" من "إيه إيه" الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة كوفيد، وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي "نحن قادرون على تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد" بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا في نهاية أبريل. لكن برونو لو مير لم يقنع أيًا من وكالة التصنيف الأوروبية سكوب، التي من جانبها خفضت التوقعات لفرنسا، مما يعني أنه يمكن خفض تصنيفها في المستقبل، مثل وكالة فيتش.

شرحت سكوب قرارها في بيان صحفي بخطر "إضعاف المالية العامة" على وجه الخصوص بسبب الصعوبات في "تنفيذ الإصلاحات". يعني هذا الإجراء أنه يمكن خفض تصنيف فرنسا، حاليًا عند "أية أية" أو ثالث أعلى مستوى على شبكتها، "في غضون 12 إلى 18 شهرًا".

من بين المخاطر التي تثقل كاهل المالية الفرنسية، تشير الوكالة إلى أن "الديناميكية الاقتصادية تباطأت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2022". كما أنها غير مقتنعة بمسار خفض العجز العام والديون، بسبب "السجل السيئ من حيث ضبط أوضاع المالية العامة، وتزايد عبء فوائد الديون والمخاطر المرتبطة بتنفيذ برنامج الإصلاح".

وهذه المخاطر مرتبطة بـ " غياب الأغلبية في البرلمان "و" الخلافات الاجتماعية - السياسية "، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الخلافات ضد إصلاح نظام التقاعد.