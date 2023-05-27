بوسي العطيفي لـ صدي البلد: كنت متوقعة نجاح مسلسل جعفر العمدة كيدز

فنانة صغيرة تعشق الفن، شاركت في مسلسل جعفر العمدة كيدز ومسلسل سرة الباتع ومسلسل الأجهر، اسمها بسملة هاني ، واشتهرت بـ بوسي العطيفي، تبلغ بوسي من العمر 10 سنوات، وهي ابنة محافظة الجيزة ، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن حياتها حاورها موقع صدي البلد …

بعد تقديمك لعدد من الأعمال الفنية .. لو تحدثينا عن طريقة دخولك الفن وكيفية اكتشاف الموهبة؟

أمي اكتشفت موهبتي في التمثيل وساعدتني في الدخول لمجال الفن، وكانت تدعمني في كل شئ ، وكانت بدايتي بمشهد في مسلسل شاهد عيان مع المخرج محمد حماقي ، ثم إعلان خلاويص ، ومشهد في مسلسل الجسر من إخراج بيتر ميمي ، ومسلسل الحلم.

كما شاركت في العديد من الإعلانات السعودية والخليجية وشاركت في رمضان في مسلسل سره الباتع والأجهر ومسلسل جعفر العمدة كيدز.

هل كنتي متوقعة نجاح مسلسل جعفر العمدة كيدز ؟

نعم كنت متوقعة نجاح مسلسل جعفر العمدة كيدز، فلوكيشن التصوير يشبة اللوكيشن في المسلسل الحقيقي والمصور محمد رمضان أبدع في الصور ، وأنا فخورة بنفسي وقدمت دور نرجس في جعفر العمدة كيدز .

كيف جاءت فكرة انضمامك لجلسة تصوير مسلسل جعفر العمدة، ومن رشحك لذلك؟

أمي قامت بإرسال صورتي على الإعلان الذي وضعه المصور محمد رمضان، ثم تمت مشاركتي.

لو تحدثينا عن أحد المواقف التي شعرتي فيها بالنجاح والفخر؟

قدمت أعمال كتير وكلها شعرت فيها بالفخر ، لكن أكثر هذه المواقف هو تقديمي في استديو الفنان محمد صبحي و نجاحي ضمن 2000 متقدم .

كيف كانت ردود الأفعال عقب عرض مسلسلي سره الباتع والأجهر ؟

كانت ردود الأفعال جيدة جدا ، وتعرف على الكثيرون بعد تجسيدي دور ابنة منة فضالي في مسلسل سرة الباتع ودور ناهد السباعي وهي طفلة في مسلسل الأجهر الذي عرض في رمضان 2023.

بمن من الفنانين تشبهين؟

ناس كتير بتقول إني شبه ثلاثة فنانين : روبي ، منة فضالي ، منة عرفة

ناوية تستمري في التمثيل عندما تكبري ؟

لم أقرر بعد .

عايزة تعملي اية عندما تكبري ؟

أريد أن أعمل مهندسة ديكور.

مين قدوتك في التمثيل ؟

الفنان محمد صبحي والفنان عمرو سعد.

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