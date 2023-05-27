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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

9 اجتماعات لـ صناعة النواب خلال أسبوع لمناقشة طلبات إحاطة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات غدًا الأحد، وتناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة، كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث غدًا الأحد طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء ، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن تشجيع المستثمرين للاستثمار في تصنيع مواد البناء.

وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات يوم الاثنين المقبل، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك انشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير.


وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الاثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الاثاث بمحافظة دمياط.


وناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لانشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة .

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش في اجتماعها الأول طلبات احاطة مقدمة من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب احاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.


وفي اجتماعها يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء المقبل، طلب الاحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري بشأن الاجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل استعادة تشغيل شركة النصر للأدوية.

الصناعة مجلس النواب النواب إيهاب منصور التسليح

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