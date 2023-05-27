تحل أزمة تراكم البضائع| مصر تطور الموانئ وتحولها لمركز تجارة عالمية

يأتي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، نتاج ما تمثله من قيمة مضافة ومهمة لقدرات الدولة المصرية لتكون على مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والاستراتيجي لزيادة العوائد من خدمة حركة التجارة في مصر.

ميناء مصري من أفضل 10 موانئ

وفي هذا الصدد، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، أمس الجمعة، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي.

وأوضحت في بيان لها- أنه تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحاً أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

وصرح جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة، وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات، هذا إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد، مشيراً إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها.

توجيهات رئاسية بتطوير الموانئ المصرية

وأشار إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية 5 كم كاملاً، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

ومن جانبه، قال اللواء حسين جميل الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق: "لا بد أن تكون الموانئ المصرية جاذبة لجميع الخطوط البحرية العالمية، موضحا أن "التطوير يتم طبقا لاحتياجات صادرات وواردات جمهورية مصر العربية".

وأضاف الهرميل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الـ١٠ لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات في العالم يعتبر حدثا في غاية الأهمية، لأنه يساعد على أن مصر تحتل مراكز متقدمة عاما بعد عام فى هذا المجال، فكانت الميناء تحتل رقم ١٥ عام ٢٠٢١، وهذا يدل على التقدم الملحوظ فى قطاع النقل البحري والموانئ.

وأشار الهرميل، إلى أن هذا التقدم يؤثر على حجم التداول، و تشهد السنه الماضية تداول كبير بين ميناء بورسعيد والولايات المتحدة الأمريكية والكاميرون ومختلف الدول الافريقية، مما يساهم فى زيادة الطلب على الميناء وزيادة نقل الحاويات داخل ميناء بورسعيد.

تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

وخلال مارس الماضي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة المشروعات الهامة لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

كما اطلع الرئيس على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا.

وتابع الرئيس أيضا مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

وسبق، وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ميناء العين السخنة واستمع لشرح حول الميناء والذي تبلغ مساحته 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م.

ويتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم كما يتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع وتم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول و بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب .

أفضل 10 موانئ الحاويات بالعالم

وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف كما تنفيذ الطرق بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات بالإضافة تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم كما يتم إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270.

وعلى نفس السياق، هدفت الدولة إلى تطوير ميناء الإسكندرية البحري، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، موضحا أن ميناء الإسكندرية بعد عملية التطوير سيصبح درة موانئ البحر المتوسط.

وتم تطوير موانئ الدخيلة والمكس بجانب أعمال التطوير الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية على أرض الواقع والتي يتم الانتهاء منها في نهاية عام 2024، سيكون وقتها ميناء الاسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.

والهدف الأكبر من عمليات التطوير تلك، هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور "السخنة - الاسكندرية"، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في مدن "العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات".

وسوف نرصد لكم أفضل 10 موانئ الحوايات في جميع أنحاء العالم التي جاءت كالتالي:

1- ميناء يانغشان في الصين

2- ميناء صلالة جنوب سلطنة عمان

3- ميناء خليفة في إمارة أبوظبي

4- ميناء طنجة المتوسط في المغرب

5- ميناء قرطاجنة الكولومبي

6- ميناء تانجونج بيليباس في ماليزيا

7- ميناء نينغبو الصيني

8- ميناء حمد في قطر

9- ميناء قوانغتشو الصيني

10- ميناء بورسعيد في مصر