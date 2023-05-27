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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة أسيوط تفتتح أول برنامج تدريبي بمركز السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة افتتاح أولى جلسات البرنامج التدريبى عن  الاسعافات الاولية ودعم اساسيات الحياة ،  بفرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فرع اسيوط،وذلك بمقر شركة بتروجت بحضور مشرف البرنامج علاء القوصى ، انطلاقاً من الدور المنوط للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية  فى معاونة المنشآت فى مجال السلامة .

وأوضح الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المركز أنشئ  بقرار رقم 932 لسنة 1969 تحت مسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعي ثم عدل بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 باسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويختص المركز بمعاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  ، وإيجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوي العاملة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

وأضاف معاون الوزير ، ان المركز يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة ( السويس - الإسكندرية - أسيوط ) بالإضافة عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت بناء علي طلب المنشأة ، فضلاً أن المركز يقوم بإجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها .

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