عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف جعفر يتعافى من إجهاد العضلة الخلفية ويشارك في تدريبات الزمالك

صدى البلد

تماثل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري ، و كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة سيف جعفر في التدريبات الجماعية كاملة بشكل طبيعي، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية ، وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب.

تأهيل مصطفى شلبى

وخاض مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول على وضع برنامج تدريبي خاص لمصطفى شلبي لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

عودة محمود شبانة 

انتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شبانة قد عانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع  لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع  في مران الزمالك  اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

الزمالك يستأنف تدريباته

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة.

بدأت تدريبات الزمالك بالتركيز على الجانب البدني وعقب انتهاء الفقرة البدنية، عقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح المطلوب تنفيذه خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيف جعفر الزمالك تدريبات الزمالك طلائع الجيش الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

الأم كشفت شهواته.. تفاصيل اتهام أب بالإعتداء على بناته في المقطم

الرئيس السيسي: مصر استقبلت 150 ألف سوداني.. وتداعيات الأزمة تتجاوز حدود الدولة

عرض مغري لمصطفى محمد الموسم المقبل بالدوري التركي

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ