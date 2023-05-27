تقديم الخدمة لـ 1800 مواطن بقافلة شهداء بحر البقر2 الطبية بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شهداء بحر البقر ٢، التابعة لمدينة ومركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، وستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة إشتملت على ١٣ عيادة، بها ١١ تخصصا طبيا هي"الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد"، وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٤٦ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.