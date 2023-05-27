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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة خلاف فاتن حمامة مع شكري سرحان

فاتن حمامة - شكري
فاتن حمامة - شكري سرحان

تحل اليوم السبت 27 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة فاتن حمامة، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت عن عالمنا في 17 يناير عام 2015، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، وتعد واحدة من أهم فنانات السينما المصري.

فاتن حمامة وخلافها مع شكري سرحان

قال الفنان شكري سرحان، في حوار سابق له مع مجلة (أهل الفن) في عددها الثالث عام 1954: «إن الفنانة فاتن حمامة اعتادت كلما ظهرت في موقف من المواقف الغرامية علي أن تفرض قيودا بينها وبين الممثل الذي يؤدي أمامها هذا النوع من الأدوار، ما يمنع الممثل من الانطلاق في أداء دوره على الوجه الأكمل». 

وتابع شكري سرحان : «كنا نلتمس لها العذر في ذلك، ونقول إن لها مبدأ يجب أن نحترمه، حتي خرجت علينا أخيرا بقبلتها التاريخية الأولى في فيلم (صراع في الوادي ) في الوقت الذي مثلت أمامها دورا عاطفيا في فيلم من إنتاجها (موعد مع الحياة) وكانت فيه مواقف كثيرة تتطلب إظهار مشاهد (القبلات) ولكنها كانت تمانع بشدة». 

 

رد فاتن حمامة

وعندما بلغ هذا الأمر إلى الفنانة فاتن حمامة أبدت دهشتها وقالت: «أنا مندهشة لأن هذا الكلام موجه من شكري سرحان ولكني ألتمس له بعض العذر لأنه لم يشاهد الفيلم جيدا، موضحة فلو كان شاهده لغير رأيه في كل ما قاله لأن مشهد (القبلة ) الذي ظهر في هذا الفيلم لا يمثل القبلة بمعناها الصحيح لأنها بسيطة عادية على (الخد )، مشيرة وهي ليست القبلة الأولي لي كما ذكر فقد أديت أكثر منها في فيلم ( قلوب الناس) مع الفنان أنور وجدي». 

وتابعت فاتن حمامة: «ولكن يوسف شاهين مخرج الفيلم، هو الذي أثار حول هذه القبلة البسيطة العادية، جوا من الإثارة ما جعل المتفرج العادي يشعر بأن هناك قبلة حقيقية».

وأضافت: «أحب اطمئن شكري سرحان بأنني لم ولن أخرج عن التقليد الذي وضعته لنفسي وسأظل أضع الحدود والقيود بيني وبين الممثل الذي يؤدي أمامي النوع من الأدوار». 

 

فاتن حمامة والدور الوطنى

وكان للفنانة فاتن حمامة دور كبير أثناء العدوانى الثلاثى على مصر حيث كانت تساهم فى المقاومة الشعبية وجمع التبرعات لشراء الأسلحة فضلًا عن تقديم التبرعات للأعمال الوطنية والخيرية والتعاون مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر والعمل كممرضة وزيارة أبطال الحرب فى أكثر من مستشفى.

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