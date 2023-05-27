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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة المنوفية تطور مكتب عمل أشمون

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشان افتتاح مكتب تشغيل أشمون بعد تطويره وتجديده وإعادة هيكلته ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التى بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 .

واوضح المهندس سعد عبدالحميد مدير المديرية، انه تم افتتاح مكتب تشغيل أشمون وذلك بعد تجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير ،وذلك فى حضور لجنة من القوى العاملة والمحافظة ، ومدير منطقة عمل أشمون.

لأوضح التقرير أن المديرية حرصت على تطوير مكتب التشغيل بأشمون فى أسرع وقت لأهميته وموقعه الجغرافى الذى يخدم العديد من المواطنين ، كما حرصت على تزويد المكتب الجديد بكافة الأجهزة والذي تم هيكلته ضمن مبادرات التطوير والتجديد إكمالاً للخطط والجهود الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف مدير المديرية انه تم العمل على تطوير وتحديث المكتب ومتابعة سير عملية التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة ، وان هذا المكتب سيساهم في تطوير واقع الخدمات المقدمة باعتباره يقع ضمن منظومة حيوية للتيسير على المواطنين ونقلة نوعية بالنسبة للعاملين بالمنطقة .

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