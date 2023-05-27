ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث تشهد البلاد في هذه الساعات، نشاط رياح مثير للرمال والأتربة علي مختلف المناطق.

وسجلت محطات الأرصاد، وفق بيان الهيئة الصادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما يلي:

مرسى مطروح: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 29

برج العرب : الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 32

الأقصر: الرؤية 1500 متر رمال والحرارة 35

الحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة.

حالة الطقس الآن

ويستمر الغطاء السحابي على كافة الأنحاء شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يترتب عليه وجود فرص لسقوط الأمطار علي المناطق السالف ذكرها تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فتأتي كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.

أولى ضحايا الطقس السئ بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، بعد سقوط نخلة عليها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة قنا، داخل منطقة الجبيل، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة في منطقة الجبيل بدندرة.

وأسفر ذلك عن مصرع وردة عبدالصبور مرغني السمان، 39 عامًا، وانتقل فريق برئاسة جمال رزق سعد الدين، رئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة إلى مكان الواقعة وجاري إزالة عوالق النخلة من الطريق وتحذير الأهالي بعدم الخروج حتى هدوء العاصفة، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.