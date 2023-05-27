تحسبا للعاصفة الترابية.. هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ترفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات أو الوحدات والمراكز نتيجة العاصفة الترابية القادمة من أسوان.



وأشارت الهيئة إلى أنه تم التأكد ايضا من توافر مخزون الأكسجين والمستلزمات والأدوية خاصة لمرضي الربو والحساسية، وتم التأكيد علي تواجد جميع الطواقم الطبية وتوافر مخزون الأمصال.

كما نصحت الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج الا للضرورة القسوة خاصة للأطفال وكبار السن ممن يعانون من أمراض تحسسية صدرية وايضا مرضي العيون والجيوب الأنفية.