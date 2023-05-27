وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

في اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي)، تفقد اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي "الأقصر الفنية التجارية بنات" و "الأقصر الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين" بإدارة الاقصر التعليمية، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

ووجه وكيل تعليم الأقصر ، بضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان؛ من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب، ونوَّه إلى حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان لئلا ينشغلوا بذلك عن أداء مهمتهم الأساسية وقد يؤدي إلى التشويش على الطلاب.

كما حذر خالد الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى الامتحانات، أو اصطحاب أي كتب أو شنط داخل اللجان، وكذلك بعدم الخروج المبكر من اللجنة والانتظار حتى نهاية الوقت.

يذكر أن 10416 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية من خلال 51 لجنة امتحانية، منهم 4998 طالباً بالتعليم الصناعي في 29 لجنة، 3608 طالباً بالتعليم التجاري في 13 لجنة، 1446 طالباً بالتعليم الزراعي في 7 لجان، 364 طالباً للتعليم الفندقي في لجنتين.

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