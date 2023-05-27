عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

صدى البلد

في اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي)، تفقد اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي "الأقصر الفنية التجارية بنات" و "الأقصر الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين" بإدارة الاقصر التعليمية، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

 

ووجه وكيل تعليم الأقصر ، بضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان؛ من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب، ونوَّه إلى حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان لئلا ينشغلوا بذلك عن أداء مهمتهم الأساسية وقد يؤدي إلى التشويش على الطلاب.

الأقصر .. حملة إزالات مكبرة للتعديات على الأراضى الزراعية بمركز أرمنت

تنفيذ حملة إشغالات ومرافق مكبرة في الأقصر

 كما حذر خالد الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى الامتحانات، أو اصطحاب أي كتب أو شنط داخل اللجان، وكذلك بعدم الخروج المبكر من اللجنة والانتظار حتى نهاية الوقت.

يذكر أن 10416 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية من خلال 51 لجنة امتحانية، منهم 4998 طالباً بالتعليم الصناعي في 29 لجنة، 3608 طالباً بالتعليم التجاري في 13 لجنة، 1446 طالباً بالتعليم الزراعي في 7 لجان،  364 طالباً للتعليم الفندقي في لجنتين.

IMG-20230527-WA0005
IMG-20230527-WA0005
IMG-20230527-WA0006
IMG-20230527-WA0006
IMG-20230527-WA0008
IMG-20230527-WA0008
IMG-20230527-WA0007
IMG-20230527-WA0007
IMG-20230527-WA0003
IMG-20230527-WA0003
الأقصر التربية والتعليم والتعليم التعليم الصناعى الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات تعليم الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

رئيس التأمينات: مصر نموذجا للعديد من دول الجوار في ملف الحماية الاجتماعية

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ