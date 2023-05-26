الأقصر .. حملة إزالات مكبرة للتعديات على الأراضى الزراعية بمركز أرمنت

أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ارمنت جنوب الاقصر عن تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات والمخالفات واسفرت الحمله عن تنفيذ ٦حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص على مساحة ١٣٠٠م في المهد.

الحالة الأولى والثانية بقرية الرياينة على مساحة ٤٥٠م عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت ، والحالة الثالثة بقرية المحاميد بحرى على مساحة ١٧٥م وتم فك شدة خشبية كانت تعدى بالبناء على أرض زراعيه والحالة الرابعة بقرية المحاميد بحرى على مساحة ١٧٥م عبارة عن تعدى بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الطين ،والحالة الخامسة بقرية الرزيقات قبلى على مساحة ٣٥٠م وكانت بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.

والحالة السادسة مخالفة بناء بمدينة ارمنت الحيط على مساحة ١٥٠م عبارة عن ردم حفر تمهيدا لصبها بالخرسانة.

تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



شارك فى الحملة نائب رئيس المركز و مدير المتابعه ومشرفى الإدارة الهندسية بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.