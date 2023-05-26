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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حملة إشغالات ومرافق مكبرة في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت  شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت ميدان الصنايع، ميدان فايز أبوالنجا، شوارع الطيب وعبدالحميد العمدة والمدينة والإسعاف .
 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات تضمنت ١٧ محضر اشغال، ٤ محاضر باعة جائلين ،
٧ محاضر نظافة عامة، ١٢ محضر مضبوطات متنوعة، ٣١ محضر إزالات إدارية.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر  بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين ، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

 

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