تنفيذ حملة إشغالات ومرافق مكبرة في الأقصر

شنت شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت ميدان الصنايع، ميدان فايز أبوالنجا، شوارع الطيب وعبدالحميد العمدة والمدينة والإسعاف .



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات تضمنت ١٧ محضر اشغال، ٤ محاضر باعة جائلين ،

٧ محاضر نظافة عامة، ١٢ محضر مضبوطات متنوعة، ٣١ محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين ، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.