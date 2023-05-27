نجوم الطرب المصري يشعلون حفلات الصيف | شيرين في جدة.. عمرو دياب يتألق بالكويت

يترقب عدد من نجوم الطرب المصري، أبرزهم شيرين عبد الوهاب والهضبة عمرو دياب، إحياء سلسلة من الحفلات الصيفية، خلال الفترة المُقبلة، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز حفلات النجوم المصريين المرتقبة في الفترة المُقبلة.

شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ساهر لها ليلة غد الأحد 28 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الأراضي السعودية في وقت متأخر من الليل وذلك استعداد لإحيائها حفل غنائى بجدة يوم 28 مايو.

ونفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب غدًا الأحد 28 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن بيع تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في في جدة غدًا، واكتمال حجز جميع الأماكن.

حفل محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي، كبير في جدة على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز يوم 2 من شهر يونيو القادم.

ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر إحدى المنصات المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين، للترويج للحفل.

حفل هاني شنودة

يستعد الموسيقار الكبير هاني شنودة لإحياء حفل غنائى يوم 16 من شهر يونيو القادم، وذلك داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وطرح القائمون على الحفل التذاكر عبر إحدى المنصات المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين بأكثر من فئة وجائت الفئة الأولى بـ 800 جنية وهي فئة الـ vip أما الفئة الثانية فئة الـ Platinum فبلغت ثمنها 550 والفئة الثالثة وهي فئة الـ Gold فبلغت ثمنها 350 جنيها والفئة الأخيرة فئة الـSilver وبلغت ثمنها 250 جنيها.

ويجز

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

ستتوفر تذاكر حفل ويجز، على منصة بيع التذاكر الرائدة Ticketsmarche، وسيتم دعم الحفل من قبل منظم حفلات متخصص في تنظيم الحفلات، تعد هذه الحفلة وعدًا بتجربة استثنائية لمحبي ويجز وعشاق الموسيقى.

يوفر ZED East التي تقع في التجمع الخامس، الإعداد المثالي لهذا الحفل المنتظر، المسرح المتطور مصمم لتوفير صوت فريد وتجربة فريدة من نوعها للفنانين والجماهير على حد سواء. مع مرافقها العالمية المستوى والتزامها بالتميز، تستمر ZED East في تأكيد نفسها كوجهة رائدة للترفيه المباشر في مصر.

حفل عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحيا حفل غنائي ساهر له في مدينة أبو ظبي الإماراتية، يوم 9 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية، وذلك بخلاف حفل أخر مرتقب في الساحل الشمالي خلال الفترة المُقبلة، ولم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن.

وفى 18 مايو الجاري، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أرينا الكويت وسط حضور جماهيري غفير في ليلة تعد الأضخم ضمن حفلات صيف الكويت.

كانت العاصمة الكويتية قد شهدت أجواء وترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل ، حيث أعلن منظموه نفاذ جميع التذاكر منذ أيام ، ونظرا للإقبال الكبير تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور والذى قام بتنظيم الحفلات بالكويت حسين موسى .فى تواصل الاسبوع الماضى بخبة كبيرة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى على مسرح ارينا اليسا واصاله وتامر حسنى وتامر عاشور وغيرهم من نجوم الفن .

وصعد عمرو دياب للمسرح وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من محبيه قبل انطلاق الحفل بساعات قاموا خلالها بترديد أغانيه في انتظار ظهور نجمهم الكبير.

وكعادته ظهر عمرو دياب على أنغام أغنية يا أنا يا لأ التي رددها مع الجمهور ، ثم قدم فاصلا من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، بحبه، وياه، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وإنت الحظ التي حرص الجمهور الكويتي على غنائها للهضبة.