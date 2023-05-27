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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل غامض من سامسونج للشباب والفئة المتوسطة .. اعرف مواصفاته

هاتف سامسونج الغامض
هاتف سامسونج الغامض

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف مميز خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت عدد من مواصفات الهاتف على منصة GeekBench للهواتف الذكية، مما يشير إلى إطلاقه في الأسابيع المقبلة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم لم يتم الإشارة إلى اسمه أو الطارز الخاص به، وإنما ظهر على منصة GeekBench  يحمل الرمز SM-S919O مع عدد من المواصفات المتميزة للغاية منها معالج قوي يقدم أداء كبيرا. 

وفقا للموقع فإن هاتف سامسونج الغامض سيحصل على معالج من نوع Exynos 2300 من تصنيع الشركة، ذات 9 نوى ، منها نواة أساسية واحدة من Cortex-X3 ، تم تسجيلها بسرعة تصل إلى 3.09 جيجاهرتز ، وأربعة أنوية Cortex-A715 ، تعمل بسرعة 2.65 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex -A510 بتردد أقصى 2.1 جيجا هرتز.  

ومن المرجح بشكل كبير أن هاتف سامسونج الغامض سيتم تخصيصه للشباب والفئة المتوسطة مع مواصفات فائقة في الشاشة والكاميرا وأيضا البطارية، إلى جانب سعر مناسب ينافس الفئة الرائدة أو "الفلاجشيب". 

وقد يحتوي هاتف سامسونج الغامض على كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل، وشاشة من نوع  AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى بطارية قوية 4500 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. 

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