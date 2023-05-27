حلف الناتو يحث كوسوفو على تهدئة الأوضاع مع صربيا

حث حلف شمال الأطلسي "الناتو" ، اليوم السبت، كوسوفو على تهدئة التصعيدات مع صربيا.

ووقعت اشتباكات منذ أمس يوم الجمعة، بين شرطة كوسوفو والمحتجين المعارضين بسبب دخول حكومة كوسوفو عنوة إلى مباني البلدية لتنصيب رؤساء بلديات في مناطق سكانها من أصول صربية في شمال البلاد.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو" أوانا لونجيسكو على تويتر "حث المؤسسات في كوسوفو على وقف التصعيد على الفور وندعو جميع الأطراف لحل الموقف من خلال الحوار".

وأضافت لونجيسكو أن قوات حفظ السلام بقيادة الحلف ستراقب الأوضاع وستظل في حالة يقظة ويبلغ أعدادها 3800 فرد.

ومن جانبه دافع ، دافع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن مرافقة الشرطة لرؤساء البلديات الجدد.

وكتب على صفحته الرسمية على تويتر اليوم أنه "من حق أولئك المنتخبين في انتخابات ديمقراطية تولي مناصبهم دون تهديدات أو ترهيب. ومن حق المواطنين أيضاً أن يخدمهم هؤلاء المسؤولون المنتخبون".

