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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد كريم يخوض بطولة فيلم Iron Ribbon

الفنان محمد كريم
الفنان محمد كريم

يخوض الفنان محمد كريم بطولة فيلم  Iron Ribbon للمخرج  Jarek Marszewski.


فيلم Iron Ribbon مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم، والمحكمة الفرنسية أفرجت عنها.

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ويلعب محمد كريم دور الدكتور روسي، الذي يحاول إنقاذ زينوفسكي خطيبها، وكشف عن تفاصيل الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76.
 

يذكر أن نشر الفنان محمد كريم مجموعة من الصور له أثناء حضوره حفل الـ جولدن جلوب  في دورته الـ 80، الذى أقيم اقيم اليوم ، عبر حسابه الشخصي انستجرام .


وظهر محمد كريم في الصورة وهو يرتدي بدلة سوداء مرصعة بالولو خطف بها انظار متابعي .


وشهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب فى دورتها الـ80 حضور عدد كبير من نجوم ونجمات العالم، حيث لفتوا الأنظار إليهم بإطلالاتهم المتميزة، في الحفل الذي تنقله قناة NBC ، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

محمد كريم الفنان محمد كريم Iron Ribbon Jarek Marszewski ستانيسلاوا أومينسكا

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