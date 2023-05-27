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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوم الحسم.. تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء في الدوري السعودي

صدى البلد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري أحمد حجازي أساسيًا مع فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء، في لقاء حسم لقب بطولة الدوري.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود -  أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان

خط الوسط: عوض الناشري - برونو هنريكي -  رومارينهو - إيفور كورنادو - هيلدر كوستا

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي فريق الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

وفي حالة تحقيق فريق اتحاد جدة للفوز سيتوج ببطولة الدوري السعودي بشكل رسمي دون النظر على نتائج الفرق الأخرى.

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