تحذيرات من طقس الغد.. نيفين منصور توجه رسالة للمزارعين 

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، ومركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة، حذروا من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد بداية من غدا الأحد.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الدكتور محمد على فيهم مستشار وزير الزراعة و رئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أوضح أن الغد سيشهد تقلبات غزيرة، وأمطار على معظم المحافظات ستأثر على الزراعات.

ولفتت إلى أن محمد فهيم صرح بأمر غريب، وهو :" وجود تقلبات جوية سيؤثر على المحاصيل الزراعية، وأن البلاد دخلت في موجة التغيرات المناخية".

وتابعت :" على المزارعين الاستماع لـ تعليمات وزارة الزراعة للحفاظ علي المحاصيل الزراعية".