البغددة.. عزيز الشافعي ينتهى من تسجيل أغنية مع جوزيف عطية

انتهى الشاعر والملحن عزيز الشافعي من تسجيل أغنية جديدة للمطرب اللبناني جوزيف عطية فى أول تعاون بينهما.



الأغنية بعنوان البغددة ويقوم جوزيف بغنائها باللهجة المصرية، حيث يعمل عليها منذ عدة اسابيع مع عزيز الشافعي وتم الانتهاء من تسجيلها منذ عدة أيام.



الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها ما بين مصر ولبنان.



طرح الإعلان التشويقي للأغنية



وتم طرح اليوم التيزر الدعائي الأول للأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب من خلال القناة الخاصة لجوزيف عطية على أن يتم طرحها عبر المنصات الموسيقية خلال أيام قليلة من الآن.

أحدث أغاني جوزيف عطية





يذكر أن عطيه قد طرح مؤخرا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت أخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" وهي ن كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.

جوزيف عطية وأغنية وحداني:

طرح المطرب اللبناني جوزيف عطية اغنيته الجديدة "وحداني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب بطريقة الفيديو ليركس.

ومنذ طرح أغنية جوزيف عطية الجديدة، وهي تحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة حيث تصدرت تريند اليوتيوب خلال ساعات من طرحها.

أغنية جوزيف عطية من كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين وقدمها جوزيف عطية باللهجة المصرية.

من جهة أخرى يستعد جوزيف عطية لتصوير أغنية جديدة في دبي من إنتاج شركة ستار سيستم ،يشاركه بها الفنان فوديل ، والأغنية باللهجة المغربية وتحمل طابع إيقاعي صيفي بإمتياز.

يتواجد جوزيف عطية حاليًا في جزيرة كايمان لإحياء واحد من أهم حفلات الزفاف هناك، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الجماهيرية.