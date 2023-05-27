محمد رياض: المسرح حائط صد لكل الأفكار المتطرفة

قال الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى، أن المسرح هو لقاء حى بين الفنان والجمهور .

وأضاف محمد رياض، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المسرح حائط صد لكل الافكار المتطرفة، لإن مرتادية الأسر والشباب.

يكرم 10 فنانين

وأشار الفنان محمد رياض إلى أن مهرجان المسرح المصرى الذى ينطلق قريبا يكرم 10 فنانين كبار أثرو فى المسرح بشكل كبير ، معقبا:" تم اختيار المكرمين بعناية شديدة".

وأوضح الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى، أن سيكون هناك ندوة خاصة بكل الفنانين الذين رحلوا العام الماضى من الفنانين.