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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوليصة تأمين بـ 150 ألف جنيه .. فرص عمل ذهبية للشباب

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وتتناسب مع تخصصاتهم، وعليه تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن وظائف شاغرة.


فرص عمل الشباب والرياضة

وتوفر وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر» فرص عمل ذهبية للشباب.

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تنظم المبادرة اليوم المفتوح للتوظيف لشركة خاصة تعمل فى مجال الأمن والحراسة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتضمنت فرص عمل الشباب والرياضة مجموعة من التخصصات والتي مكنت الراغبين فى الحصول علي وظيفة وتشمل مايلي :- 


- الحاجة إلى إداري.

- الحاجة إلى مدخلو بيانات.

- الحاجة إلى مشرفو أمن.

- الحاجة إلى أفراد أمن.

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

وتمثلت شروط وضوابط الالتحاق بفرص عمل الشباب والرياضة فيما يلي:

- يشترط للتقديم على فرص عمل الشباب والرياضة أن يكون السن من 19 إلى 40 سنة.

- مؤهل وبدون مؤهل (شرط إجادة القراءة والكتابة) وذلك للعمل بمواقعها المختلفة بالقاهرة.

- وتتضمن عدد ايام العمل العمل 26 يوما و4 أيام راحة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

 

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة 

- يحصل الملتحق بفرص عمل الشباب والرياضة على تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل.

- يكون الزي مجانا.

- يحصل علي فيزا للقبض وفتح حساب بنكي.

- الحصول على دورات تدريبية للعاملين وفرص للترقي.

- إمكانية العمل 30 يوما.

- سلفة بعد 15 يوم عمل.

- بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ 150 ألف جنيه.

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مكان وموعد التقديم فى فرص عمل الشباب والرياضة


يمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه إاي  مقر الشركة في 40 شارع محمد كامل الحاروني، مدينة نصر، شارع مكرم عبيد، خلف حديقة الطفل، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساءا، من اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل.

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