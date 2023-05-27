رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

رسالة من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، هزت أرجاء النادي الإنجليزي العريق، وأعلنت حالة الطوارئ بإدارة الريدز.

محمد صلاح الذي أنهى الموسم مع ليفربول في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي ، ليخسر بذلك فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كتب رسالة يعتذر بها للجماهير ويوضح من خلالها مدى شعوره بالحزن من النتيجة للموسم ككل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

واحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة التي حصد لقبها بالفعل، بينما جاء ارسنال في المركز الثاني، ونيوكاستل ثالثًا ومانشستر سيتي في المركز الرابع، ليكتمل مربع الصاعدين لدوري أبطال أوروبا.

وجاء ليفربول في المركز الخامس، ليغيب عن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وسيشارك ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي، تلك البطولة صاحبة التصنيف الثاني في أوروبا، وغير المؤهلة لكأس العالم للأندية.

كيف عبر صلاح عن حزنه ؟

وكتب محمد صلاح رسالة وصفتها جماهير ليفربول بالحزينة أو المبكية، وتفاعلت معها بشدة، حيث قال بعضهم إنها قد تكون الرسالة الأخيرة، للفرعون في ليفربول.

صلاح كتب: "لقد دمرت تماما.. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا".