مظاهر من الفرحة بالمساجد| الأوقاف: الهند دعت للصلاة على النبي تفاعلًا معنا

أملأوا الزمان والمكان بالصلاة عليه

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الدعوة للصلاة على النبى “صلى الله عليه وسلم” عقب صلاة الجمعة كان مرتبطًا بموضوع خطبة الجمعة.

وتابع هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى إم سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سي”، أن أنشطة وزارة الأوقاف داخل المساجد تتضمن وقتًا للصلاة على النبى، معقبًا: "يجب أن نملأ الزمان والمكان بالصلاة على النبى".

دول العالم تفاعلت

وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن دول العالم تفاعلت من الدعوة للصلاة على النبى ومنها الهند التى أيدت دعوة وزارة الأوقاف المصرية، ودعت بدورها للصلاة على النبى.

وطالب رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بتعلم الأولاد كيفية الصلاة على النبى، لافتًا إلى أن مساجد مصر شهدت بالأمس مظاهر كبيرة من الفرحة.