تامر أمين : اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد ولو كره الكارهون

أبدى الإعلامى تامر أمين استغرابه ممن يعارضون الصلاة على النبى يوم الجمعة قائلا :"لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد كل أيام الأسبوع وبالأخص الجمعة ولو كره الكارهون".

وأكد تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه لم يكن يتخيل أن يصل الجدل حول الصلاة على النبى لهذه الدرجة مما اضطر وزارة الأوقاف أن ترد على الأمر.

زمن الهوس

وتابع تامر أمين قائلا:" فيه شخص قال إن الصلاة على النبي يوم الجمعة بدعة، إحنا بقينا فى زمن الهوس بالشهرة".

وأضاف تامر أمين، السوشيال ميديا ساهمت في الهوس بالشهرة، وأصبح البعض يأتى بأفعال غريبة ومرفوضة من أجل الشهرة.