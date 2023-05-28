المسئولية مشتركة| دار علوم القاهرة تبدأ الامتحانات النهائية بتعليمات صارمة.. اليوم

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

قال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لطلاب الكلية بالفرق الدراسية الأربعة تنطلق بداية مع يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري حضوريا بالكلية، موضحا انه قد تم الاجتماع مع أعضاء كنترول الامتحانات في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، والإداريين والعمال بالكلية التجهيز الامتحانات.

وأكد بلبولة، ضرورة الالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، و على أن الامتحانات مسألة أمن قومي، فلا مساس بها، ولن يسمح بأي خطأ أو خلل أو تقصير فيها، وأن المسؤولية في الامتحانات مشتركة بين الجميع إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين، فالجميع مسؤول ويجب على كل فرد في المؤسسة أن يلتزم بالمهام المطلوبة منهم وتأديتها على أفضل وجه.

جامعة القاهرة

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” عن اعتماد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس. وهو المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط. وايضا اعتماد كلية الطب البيطرى في مجال التعليم البيطرى ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطرى المستمر.

قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، أن حصول الكلية على الاعتماد الدولى يأتي في ضوء الالتزام باستراتيجية الجامعة وتتويجا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.