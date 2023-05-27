دار العلوم تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

قال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لطلاب الكلية بالفرق الدراسية الأربعة تنطلق بداية مع يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري حضوريا بالكلية، موضحا انه قد تم الاجتماع مع أعضاء كنترول الامتحانات في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، والإداريين والعمال بالكلية التجهيز الامتحانات.

وأكد بلبولة، ضرورة الالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، و على أن الامتحانات مسألة أمن قومي، فلا مساس بها، ولن يسمح بأي خطأ أو خلل أو تقصير فيها، وأن المسؤولية في الامتحانات مشتركة بين الجميع إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين، فالجميع مسؤول ويجب على كل فرد في المؤسسة أن يلتزم بالمهام المطلوبة منهم وتأديتها على أفضل وجه.

وأشار عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إلى أهمية التواصل مع لجنة الطوارئ في الامتحانات، فهي حلقة الوصل بين اللجان الامتحانية وبين إدارة الكلية، وضرورة التعاون معها من أجل تسهيل أي عائق أو أي طارئ، كما أكد على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في دخول الطلاب وخروجهم.