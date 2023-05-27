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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلّص عليها قدام ولادها | خناقة زوجية تنهي حياة ربة منزل بالمنوفية

زوج يقتل زوجته في
زوج يقتل زوجته في المنوفية

في مشهد مأساوي قتل زوج زوجته بالمنطقة الثانية بمدينة السادات أمام أولاده الأربعة وفر هاربا.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بقيام عاطل بقتل زوجته بالمنطقة الثانية بالسادات.

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بالانتقال تبين قيام " ع.ا .ع " ٤٤ سنة بدون عمل بقتل زوجته " ع.ا " ٣٧ سنة ربة منزل من أبناء مدينة الشهداء ومقيمين بالسادات حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها بطعنها عدة طعنات أمام اطفالها الأربعة وفر هاربا.

فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لضبط الزوج الهارب وتبين من التحريات أن الزوج كان يعمل خارج مصر وقام بشراء بعض الممتلكات باسم زوجته وطالبها بردها فرفضت فنشبت بينهم مشادة قام علي إثرها بقتلها امام اطفالها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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