أحلى من أمريكا.. وليد توفيق: انبهرت خلال زيارتي للقاهرة| فيديو

كشف الفنان الكبير وليد توفيق، تفاصيل طرح أغنية "مصر يا أم السلام".

وقال الفنان الكبير وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كنت مدعوا في مدينة الغردقة على احتفالية اختيار ملكة الجمال، وكان حفلا جميلا، وتمتعت بالأجواء هناك، لذلك صورت أغنية جديدة هناك اسمها "إحنا أصحاب السعادة".

وأضاف: "لم أزر مصر منذ فترة كبيرة، وعند زياتي هذه المرة انبهرت بالقاهرة، وهي أحلى من أمريكا"، مشيرا: "لحنت أغنية "مصر يا أم السلام في بيروت".

وأشار: "انتهزت الفرصة وأخذت القرار وصورت في الهرم والنيل والشوارع، وسيتم طرح أغنية "مصر يا أم السلام" خلال الأيام القادمة".

