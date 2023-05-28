نهاد حجاج: طلبت تنفيذ حكم حل لجنة إدارة الإسماعيلي بعد نهاية الموسم

علَقَ نهاد حجاج المستشار القانوني، على حُكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية، والذي أقر بحل اللجنة المسئولة عن إدارة النادي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي .

وقال نهاد حجاج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "تقدمت بطعن للمطالبة بإلغاء القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعيين اللجنة من قبل الجهة الإدارية في منصبهم الحالي لمخالفته قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي الذي ينص أن يدير النادي المدير التنفيذى لحين انعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شرعية، ولا أسعى لهدم النادي الاسماعيلي كما يروج البعض

واختتم: طلبت تنفيذ الحكم بعد نهاية الموسم حفاظاً على استقرار الفريق.