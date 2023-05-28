الكل هياكل| تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم.. الكيلو وصل 195 جنيهًأ

تراجع كبير شهدته أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب عبد الأضحى المبارك، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من قبل وزارة الزراعة التي تطرح لحوماً بلدية مقابل 220 جنيها، كما تطرح وزارة التموين لحوماً سودانية بـ 195 جنيها.

اسعار اللحوم

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم

وأعلنت وزارة التموين ، عن توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للقابضة الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة علي الأسعار واحداث توازن في المعروض.

وكشف المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، خلال تصريحات اليوم، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وقال رشدي إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو ، و أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة بالأسواق.

وأشار إلى أنه جار مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة ، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.