اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

الفلاحين الزراعيين : انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس

الزراعة تطرح لحوم بلدي ليبدأ سعر الكيلو من 220 جنيهًا

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن الأمهات والكيلو يبدأ من 59 جنيهًا



مع اقتراب قدوم عيد الأضحى، قامت الحكومة بعد اجراءات لضبط أسعار اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، كما تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.





وأكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بنحو 180 ألف رأس.

وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار جاء في وقته تماما مع قرب قدوم عيد الأضحى، و‏سوف يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، لافتا إلى أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

وعن تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أمين الفلاحين أن سبب التراجع سوف يأتي بسبب ضعف القوة الشرائية وقلة الطلب على شراء اللحوم في الفترة السابقة مع ارتفاعات الكبيرة في الأسواق.

وأوضح أن هذا “ما أصاب قطاع اللحوم بحالة من الركود في السلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة في المناطق الشعبية التي لم يعد المواطن قادرًا على شراء كيلو اللحم، بسبب الظروف المادية والدخل المنخفض للمواطنين وعليه تدهورت الأوضاع بالنسبة للجزارين”.

وأضاف أبو اللوز أن الحكومة تقوم حاليا بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف، ما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة، وتسعى الحكومة حاليا لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي، ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الإستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها، خاصة في عيد الأضحى.



وتطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.





وشهدت أسعار دواجن الأمهات اليوم ارتفعا طفيفا بنحو 2 جنيهًا لتسجل 59 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بدلا من 57 جنيهًا ، وكذلك أسعار البيض ، وذلك على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ



أسعار الدواجن اليوم



كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 59 في المزرعة ، لتصل بسعر 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك



أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسجل الكتكوت "ساسو" من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا



أسعار البيض اليوم السبت

واستقر أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 82 جنيها في الأسواق مقارنة بـ 92 جنيها بداية الشهر الجاري

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 87 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن من أهم سلالات الدواجن المستنبطة حديثا هى سلالة طنطا 1 وهي أول سلالة مصرية من الدواجن البلدية المحسنة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وتكلفة تغذيتها أقل مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية.



وأوضح " محمد سليمان" خلال تصريحات له، أنه يجري الآن الانتهاء من تجارب تثبيت أحد السلالات الجديدة من الدواجن وتحمل اسم طنطا 1 وهي من السلالات الواعدة التي سيتم طرحها خلال عامين وعلى النطاق التجاري بعد 8 سنوات من التجارب البحثية التطبيقية.

وقال الدكتور محمد سليمان إن السلالة الجديدة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وأنها اقل في تكلفة التغذية مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية في محطة بحوث الجميزة والتي تضم 4 سلالات دواجن تحمل اسم جميزة وسينا ومعمورة وبندرة.



وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، أن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة





