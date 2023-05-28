عدم استقرار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 مايو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



حالة الطقس اليوم



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعد ما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 24

الإسكندرية 24- 19

الإسماعيلية 34 - 20

الغردقة 34 -22

أسوان 42 - 28

سوهاج 39 - 26

المنيا 35 - 21