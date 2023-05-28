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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر رفقة أصغر بناته في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زاهر رفقة بناته الصغار، من السيارة، وعلق: “صباح الخير”. 

وكان قد صرح الفنان أحمد زاهر بأنه كان يريد أن ينجب ولدًا من أول ولادة لزوجته ولكن ربنا رزقه ببنات، قائلا “كان نفسى أخلف ولد وفى بنتى الأخيرة اعتقدت أنها ولد وحضرت لها إسم يونس ولكن ربنا أراد أن تكون بنتًا”.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمداعبة منى أحمد زاهر، خلال تقديمها اسكتش تمثيلي، بـ احتفالية عيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأحمد زاهر مازحا، قائلا:" يا أحمد ماتقولهاش كدا تاني وهي زي الفل".

الفنان أحمد زاهر منى احمد زاهر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور

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