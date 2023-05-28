بقوة 5.9 ريختر.. زلزال عنيف يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر إقليم هندوكوش بأفغانستان، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية إثر الزلزال.

كانت قد توقفت خدمات القطارات لفترة وجيزة وأغلقت مدارج مطار ناريتا، بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات على مقياس ريختر ، قبالة سواحل طوكيو .



وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان:" أن مركز الزلزال يقع على على عمق 50 كيلومتراً، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، اهتزت على أثره بنايات كبيرة في العاصمة، مستبعدة في الوقت نفسه خطر حدوث تسونامي ".

وضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة جزيرة إيزو الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو الإثنين الماضى، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

