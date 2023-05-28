بدء المرحلة الثانية لأعمال "الموجة 21" لإزالة التعديات بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع القرى والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





وأوضح نائب المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه 21 والتى بدأت امس السبت 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى 19 مايو الجارى وتم خلالها إزالة 776 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة.

وأضاف نائب المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وشدد على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة .



من جانبه، قال اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال الموجة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أزالت 9 حالات تعد بقرى تله وبنى محمد سلطان وطوخ الخيل وحى وسط المدينة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم تنفيذ ازالة المتغيرات المكانية ( مخالفات البناء الحديثة ) في مركز ومدينة مغاغه.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى 29 أبريل وانتهت 19 مايو الجاري، وبدأت أمس السبت 27 مايو المرحلة الثانية وتستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

