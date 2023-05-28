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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة ليس الأول.. يوناني وإنجليزي ومدافع مصري يؤدون تحية هتلر

افشة
افشة

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 22، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.


وشهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش لقطة أثارت جدلا واسعا بعد قيام محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي باحتفال مثير للجدل، خلال مواجهة طلائع الجيش الجمعة الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل أفشة هدفا لصالح النادي الأهلي في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 46، واحتفل بالإشارة إلى والده بذراعه المفرود نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ هتلر.

 

وربط البعض احتفال أفشة نجم الأهلي بواقعة احتفال اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط ايك آثينا، والذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.
 

احتفال أفشة نجم النادي الأهلي بتلك الطريقة ليس الأول فلقد سبقه هانى رمزي نجم منتخب مصر الوطني السابق خلال احترافه فى الدوري الألماني.

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إيقاف مدى الحياة 

تعرض اللاعب اليوناني جورجوس كاتاديس إلي قرار بإيقافه عن اللعب مدى الحياة بعد رفعه يده وأداء تحية هتلر النازية خلال منافسات الدوري اليوناني.

اللاعب اليوناني بعدها اعتذر وأكد أنه لم يقصد وتم رفع العقوبة ومازال يمارس كرة القدم بعد ١٠ سنين كاملة من الواقعة.

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الدوري الإنجليزي 

في عام ٢٠١٩ حارس كريستال بالاس نشر صورة على إنستجرام وهو في وسط مجموعة من زملائه بالفريق الإنجليزي وهو يؤدي التحية النازية.

بعدها تعرض حارس كريستيال بالاس إلي الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 

وعقب ذلك عاد حارس مرمي كريستال بالاس وأكد أنه لم يكن لديه أي علم بتحية هتلر والنازية وأنه ليس له أي ميول سياسية وإنه كان يقصد الإشارة إلي النادل وتم بعدها رفع الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي.

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الدوري الألماني 

هاني رمزي مدافع منتخب مصر السابق خلال فترة احترافه في البوندزليجا كان هناك في ناديه طبيب الفريق له ميول نازية وقام لاعب منتخب مصر السابق فى إحدى المرات فى غرفة خلع الملابس بأداء تحية هتلر النازية وسط فاصل من الضحك.

 

حينها وسائل الإعلام الألمانية شنت هجوما على الفريق وأكدت أن النادي يدعم بين جدرانه في السر النارية فطلبت إدارة النادي من هاني رمزي الاعتذار والتعلل بعدم معرفة الأمر وبالفعل قام لاعب منتخب مصر السابق بالاعتذار ولم يتعرض إلي الإيقاف.

الأهلى أفشة الدوري المصري طلائع الجيش هاني رمزي

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