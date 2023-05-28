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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تحتفل بختام الأنشطة الطلابية وتكرم الفائزين في مختلف المسابقات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و 400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب والترويح عنهم وتحقيق التواصل مع الطلاب وبعضهم البعض، واكسابهم خبرات ومهارات مختلفة تقوى شخصيتهم وتساهم في تأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل.

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