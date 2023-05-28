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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لمسابقة «اعرف قدر نبيك»

الروضة النبوية
الروضة النبوية

دشنت وزارة الأوقاف اليوم، الأحد، مسابقة "اعرف قدر نبيك"، في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" وذلك من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

مسابقة “اعرف قدر نبيك”

تضمن مسابقة “اعرف قدر نبيك” قراءة كتابي:

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة “رؤية” للفكر المستنير.

مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.

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جوائز مسابقة “اعرف قدر نبيك”

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الرابع: جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55% في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية، بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية، بشرط الحصول على 70% على الأقل في تقييم البحث.

كيفية المشاركة في مسابقة “اعرف قدر نبيك”

والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات و الطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا ، وذلك في غضون أسبوع من تاريخه، وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15 / 8/ 2023.

اعرف قدر نبيك مسابقة اعرف قدر نبيك وزارة الأوقاف التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجد الإمام الحسين

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