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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المعاهد الأزهرية تدشن المشروع القرآني الصيفي .. تعرف إلى أهدافه ومحاوره

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع اليوم الشيخ أيمن محمد عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والشيخ أبواليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بمديري ادارات شئون القرآن بالمناطق الأزهرية، وذلك لتدشين المشروع القرآني الصيفي.

المشروع القرآني الصيفي

وقد تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الآتي:-

أهداف المشروع

1- الاستفادة من فترة الصيف في أعظم الأمور وهو حفظ القرآن الكريم.

2- تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم.

3- حفظ الطلاب الأزهريين للمقرارات الدراسية قبل بدء العام الدراسي .

4- تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم.

5- تنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم.

6- غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة لدى التلاميذ.

المهام والشروط الخاصة بالمشروع الصيفي:

• يتم اختيار :

• مكتب واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الأول ( عشرة آلاف حافظ)

• معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثاني ( احفظ مقررك )

• معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثالث ( المقرأة الأزهرية القرآنية )

• ويجوز أن يكون نفس المعهد للمحور الثاني والثالث

• أيام العمل :

• في المحور الأول جميع الأيام ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

• في المحور الثاني ثلاثة آيام من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

• في المحور الثالث ثلاثة آيام من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

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الشروط الواجب توافرها في المعاهد المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المعهد في مكان متوسط يسهل الوصول إليه .

2. أن يكون المعهد ذا كثافة عالية .

3. أن يكون المعهد واسعاً نظيفاً جيد التهوية.

4. أن يكون المعهد خالياً من أي مانع لإقامة المشروع.

الشروط الواجب توافرها في المحفظين المشتركين في المشروع:

1. أن يكون المحفظ متقناً للقرآن حفظاً وتلاوة وأداء .

2. أن يكون المحفظ لديه القدرة على التحفيظ وبذل الطاقة لفترة طويلة.

3. أن يكون المحفظ ملتزماً في عمله منضبطاً في سلوكه.

4. أن يكون المحفظ قدوة حسنة محباً لعمله مؤمناً برسالته.

الشروط الواجب توافرها في المكاتب الأهلية المشتركة في المشروع:

1. أن يكون المكتب ذا كثافة عالية .

2. أن يكون المكتب من المكاتب المميزة التي تحقق نتائج ممتازة في مسابقة القرآن .

3. أن يكون المكتب في مكان متوسط يسهل الوصول إليه .

4. أن يكون المكتب لديه القدرة على التحفيظ والعمل يومياً ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

محاور المشروع:

المحور الأول : ( عشرة آلاف خاتم )

ويستهدف مكاتب تحفيظ القرآن الأهلية التابعة للأزهر الشريف.

الإعلان عن المشروع:

يشمل الإعلان جميع التلاميذ من داخل الأزهر ومن خارجه.

خطوات العمل داخل المشروع:

أولاً: اختبار تحديد المستوى.

ويكون في ( الحفظ السابق – إتقان القراءة – سرعة الحفظ ).

ثانيا : تقسيم التلاميذ إلى مستويات.

ثالثاً: البرنامج المقترح للعمل اليومي :

تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات:

الأولى : للحفظ الجديد .

الثانية : للراحة ودراسة المواد المصاحبة .

الثالثة :لمراجعة الماضي القريب والبعيد.

رابعاً: المتابعة اليومية والأسبوعية والشهرية الجيدة للوقوف على مستوى التلاميذ وتشجعيهم على الارتقاء.

خامساً: عمل اختبار في نهاية المشروع .

سادساً: عمل تقرير شامل عن المشروع .

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