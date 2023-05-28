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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمال وأتربة.. الصحة توجه نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية

رمال
رمال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الأحد، لما يشهده من أتربة ورمال، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية  خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات مصر حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس، السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى، ما أدى إلى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

ويعاني مرضى الحساسية أو الربو من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.

تحذير من التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح

لذا، نصحت وزارة الصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية، وارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين، تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

كما نصحت وزارة الصحة المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.

كما نصحت المرضى بالاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع فى الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق فى التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.

أتربة الكمامات الحساسية التنفس الرمال الرياح التهابات المواطنين

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