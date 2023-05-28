ملتقى الاستثمار السياحي السعودي يناقش تعزيز المشروعات الأجنبية

يناقش الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي، الترفيهي، الثقافي" في السعودية، والذي تنظمه غرفة الرياض برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الاثنين المقبل الموافق 5 يونيو 2023، أربع محاور مهمة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد خصصت الجلسة الأولى بالملتقى لحوار مفتوح مع وزير الاستثمار، فيما تناقش الجلسة الثانية ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجهه.

فيما يسلط الضوء في الجلسة الثالثة على الاستثمار الأجنبي في إطار رفع المکانة المحلية والعالمية لقطاع السياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما تشهد الجلسة الرابعة للملتقى نقاشاً واسعاً حول الاستثمار في القطاع السياحي (فرصة أم تحدي).

ويتخلل جلسات الملتقى عرض لنماذج قصص نجاح في القطاع السياحي والثقافي والترفيهي، فيما يشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف بن عبدالله الراجحي, أن الملتقى يمثل منصـة تفاعليـة تجمـع أصحاب المصلحة مع متخذي القــرارات، كما يعزز الرسائل الإيجابية وعرض الفرص المتاحة، ومناقشــة التشريعات والتنظيمات، ما يسهم في تطوير الأعمال السياحية، والثقافية والترفيهية، إضافة إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي وإبراز مستجدات الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة.

وبيّن الراجحي أن الملتقى يسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف منها مناقشة مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والبرامج والمبادرات في الاستثمار وتوضيح الأثر الإيجابي والعوائد التنموية لتطوير القطاع، بجانب تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الأعمال.