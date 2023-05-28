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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب لعب الأطفال .. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالسلام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أصيب ٨ أشخاص بإصابات متفرقة في وقوع مشاجرة بينهم بسبب لهو الأطفال بالسلام ، تم ضبطهم ، وآمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان وقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 4 أشخاص ، وبين 4 أخرين وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم وبحوزتهم بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة" بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم وتم ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

إصابة ٨ أشخاص القاهرة السلام لهو الأطفال مباحث القاهرة

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