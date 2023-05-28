الموت يفجع الفنانة بدرية طلبة.. تفاصيل

أعلنت الفنانة بدرية طلبة وفاة ابن عمتها عبر خاصية ستور بحسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت بدرية طلبة :" اخويا وابن عمتى فى ذمة الله ، ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنا على فراقك ".

حلقة خاصة مع انتصار وبدرية طلبة، للحديث عن حياتهم المهنية والشخصية.

وأوضحت الفنانة بدرية طلبة، أنها كانت تمارس لعبة الجمباز الفني، لتعلق "انتصار" :"هاتي صورة تثبت كلامك دا".

ولفتت "بدرية" إلى أن الفنانة انتصار شخصية صريحة للغاية ومبتجاملش حد وطول ما أنا ماشية بدافع عنها"، متابعة:" بتخض من صراحتها".

وأضافت "انتصار" :" ما بعرفش أجامل ومفيش وقت أني أجامل..مفروض ميبقاش في مجاملة في الشغل"، متابعة:" بدرية بتحاول تصلح اللي صراحتي بتعمله".

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بدرية في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، باطو طويل باللون البني وأيس كاب، ومعتمدة علي المكيب الهادي وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، فيديو كشفت فيه عن رأيها فى تصريحات المذيعة ياسمين عز.

وقالت الفنانة بدرية طلبة ساخرة: "إيه يا ياسمين إحنا ماشيين بالعلاج، كل واحدة فينا فيها اللى مكفيها، اللى متجوزة ومستنياها تقول يا أستاذ محمد فيها اللي مكفيها، بدل ما تطول فى المد بالألف مفيش وقت الناس بتكح تراب وانتي جاية تقولي لها مدي بالألف، يعني الكلكعة اللي في قلبي منك زادت".

وأضافت بدرية طلبة: "أنا لو قلت كده هيديني بطبق الملوخية فى وشي، إنتي بتوقعي توقيع غير مشروع وممكن تكوني قاصدة منه خير".

وتابعت: "والله يا ياسمين يوم ما كنت يا قلبي، أحس إني في إيه، لا وقت للدلع المرق، بصي يا ياسمين إنتي خلتينا فعلا نكلم نفسنا".