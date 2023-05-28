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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يطالب بحذف كلمة فريدي البياضي من مضبطة الجلسة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

حذف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة النائب فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة بعدما قال: "أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، بأن "الحكومة اتجننت"، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، مطالبا بحذفها من المضبطة.

وشن النائب فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: "الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها".

وفي كلمته استشهد بقصيدة عامية، قائلا:

افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام
افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام
افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا
خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)
افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا
وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت
ما هو ماشي يتنفس هوا
افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط
خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط
افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر
وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر
افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما
وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب النائب فريدي البياضي الحكومة الكشف الطبي

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