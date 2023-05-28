بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

صارع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية الموت بسبب ابتلاعه 40 قطعة كاملة من العلكة “اللبان”، فماذا حدث معه؟.

بدأ الطفل يشعر بـ تشنجات وإسهال حتي ذهبت به عائله إلى غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وفقا لما ذكرته “الديلي ستار”، اليوم الأحد.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن معدة الطفل بها كتلة كبيرة عالقة من اللبان في معدته والتي كانت تشغل 25% من مساحة معدته مما جعله يصارع الموت.

وضع الأطباء منظار المريء، أو أنبوبا معدنيا مجوفا أسفل حلق الطفل ثم استخدموا ملاقطا لمحاولة سحب أجزاء من الكتلة مؤكدين أن الطفل محظوظ كونه لم يعاني من آثار سلبية طويلة المدي.

وأوضح الأطباء أن العملية استغرقت محاولات "متعددة" لإنقاذ الطفل كما تم تخديره طوال العملية، وبعدها اشتكى من التهاب في الحلق، لكنه أعطوه مسكنات وخرج من المستشفى.

من جانبها، قالت والدة الطفل، إنه في يوم شعوره بهذه الأعراض ابتلع علبة كاملة من العلكة الخالية من السكر.

وينصح الأطباء بعدم ابتلاع الأشخاص للعلكة “اللبان” لأن الجسم لا يستطيع هضمها حيث أنها مصنوعة من البوليمرات الاصطناعية واللاتكس، والتي لا تتحلل بسهولة عند تناولها.

وقالت الدكتورة إليزابيث راجان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إنه في حالات نادرة جدا أدى ابتلاع كميات كبيرة من العلكة المصحوبة بالإمساك إلى انسداد الأمعاء لدى الأطفال، منبهة: “لهذا السبب يجب عدم تشجيع ابتلاع العلكة بشكل متكرر خاصة عند الأطفال”.

الأشعة المقطعية للطفل

الأشعة المقطعية للطفل