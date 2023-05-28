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رئيس التحرير
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تعليم

أستاذة تغذية: تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة والحفظ

المذاكرة
المذاكرة

أكدت الدكتورة إيمان الحجار، دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة والخبير الاستشاري بالمركز القومي للبحوث، أنه يوجد بعض الأغذية التي تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة والوقاية من النسيان والأرق.

وقالت الخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب الاهتمام بالبروتين لبناء عضلات الجسم والنمو وتجديد خلايا الجسم وتخليق الإنزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة، فيجب تناول البروتين خلال مراحل النمو، وهو أيضا يساعد الجهاز العصبي على القيام بوظائفه الحيوية، ومن جانب آخر يوفر الشعور بالشبع أثناء الصيام. 

وأضافت: “لذلك يوصى بتناول اللحوم الحمراء، والبيض، والكبد، واللبن ومنتجاته، والسمك الدهني، لاحتواء هذه الأغذية على فيتامين ب 6 وب 12، الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين التى تمثل إحدى أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة، كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية، وأيضا تحتوي هذه الأغذية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الضرورية لأداء الجهاز العصبى المركزى”. 

وأوضحت أن الخضراوات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة، والمركبات النشطة حيوياً، والفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة، مثل  القرنبيط والبروكلي  والجزر والفاصوليا  والفجل، تعمل على تحسين التعلم والذاكرة.

وأشارت إلى أهمية تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة، والحفظ، وعدم النسيان مثل الزنجبيل، كذلك هناك بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر والقرفة، مثالية لتهدئة أعصاب الجسم والعقل، حيث يمكنها العمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق، لذلك حاول تناولها على هيئة مشروب مغلي أو شاي. 

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ولفتت إلى توفر الفواكه المجففة والمكسرات بشهر رمضان، مثل الزبيب، والتين، واللوز، والبندق، وعين الجمل، القراصيا، منوهةً إلى أن هذه الأغذية لها فوائد صحية هامة للطلاب لاحتوائها على الأملاح المعدنية، خاصة الزنك، والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والمنجنيز، وهي ضرورية للجهاز العصبى وبناء الخلايا العصبي وتساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة، كما أن لها القدرة على تحسين صحة الدماغ والجهاز العصبي، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين ب 2 وفيتامين E، الذي يقوي جهاز المناعة في أوقات العصبية والإجهاد.

وشددت على الاهتمام بشرب الماء لأنه ضرورى للمخ للقيام بوظائفه، لافتةً إلى أنه لتجنب العطش والشعور بالارتواء أثناء الصيام، يجب تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، فهو يحتوي أيضا على فيتامين ب 6 الذي يوفر لك الطاقة ويحسن وظائف المخ، لهذا السبب فهو الغذاء المثالي لوجبة السحور لبدء يومك بنشاط وحيوية، كذلك الخس والخيار والألبان.

 

التغذية وعلوم الأطعمة الجهاز العصبي المركزي

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