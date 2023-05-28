لو مسافر الحج.. نصائح وتعليمات يلزم اتباعها للحفاظ على سلامتك

يستعد الكثير من المواطنين للسفر لأداء فريضة الحج والتوجه إلى الأراضي السعودية، وعليه لا بد من الإلمام ببعض التعليمات التي يجب على المواطنين الالتزام بها.

تعليمات الحج

تشمل التعليمات الخاصة عند دخول الأراضي السعودية من أجل أداء فريضة الحج ما يلي:

- تتضمن التعليمات التي يجب اتباعها عند دخول الأراضي السعودية، عدم حمل الأكياس البلاستيكية.

- كما يلزم على الحجاج عدم حمل عبوات المياه والسوائل.

- كما تشمل التعليمات أيضا عدم حمل الأمتعة غير المغلفة.

- يجب ملء الإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

- وتشمل التعليمات إذا كنت تحمل عملات تزيد على 60 ألف ريال أو سبائك بقيمة 60 ألف ريال سعودي يجب الإفصاح عن ذلك.

نصائح وزارة الصحة لحماية الحجاج من الأمراض المعدية

وفيما يخص النصائح التي أطلقتها وزارة الصحة للمصريين المتوجهين لأداء فريضة الحج تشمل ما يلي:

- يجب ارتداء الكمامة بشكل مستمر ونظافة اليد باستمرار.

- يجب استخدم الماء والصابون باستمرار أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.

- يلزم عدم تبادل الحجاج الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.

- ضرورة استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام استخدم سجادة الصلاة الخاصة.

- ضرورة تجنب العناق أو التقبيل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة مع استخدم شمسية.

- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة.

- يلزم على الحجاج تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

- تناول أغذية طازجة مع الخضراوات والفواكه وشرب المياه بكثرة وطوال فترة الرحلة.

التطعيمات التي يلزم الحصول عليها

يجب على المتوجهين إلى أداء الحج الحصول على التعطيمات اللازمة التي نصت عليها وزارة الصحة، وتشمل ما يلي:

- التطعيم الرباعي: يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

- تطعيمات فيروس كورونا: يجب أن تتضمن الشهادة الصحية حصول الحجاج على أي من التطعميات الخاصة بفيروس كورونا



- لقاح الإنفلونزا الموسمية: يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ15 يومًا على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

- التطعيم ضد الحمى الصفراء: إلزامي تفرضه السعودية على جميع الحجاج القادمين من الدول الأفريقية وبعض الدول بأمريكا الجنوبية.

- التطعيم ضد شلل الأطفال.