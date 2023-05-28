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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نعمل على توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع والمؤسسات الصناعية

صدى البلد

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تم إطلاقها في مارس الماضي وتضمنت بنودها التشجيع على إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي وكافة المؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، من أجل تحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي.

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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، على أهمية القيام بربط المنتج البحثي بالصناعة، حيث يتم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تعرقل النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار المصدر إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة.

وأكد على أهمية دور التحالفات في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأكد أن هناك مجموعة من البرامج البينية التي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض، تدرس بالجامعات المصرية، وبالشراكة مع الجامعات الدولية، وتمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية، مشيرًا لأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة الحكومية والتي تعد شريكة في الاستراتيجية الوطنية.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الصناعة والزراعة

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